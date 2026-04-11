All’interno del Partito democratico si registrano tensioni tra le diverse anime che lo compongono. La corrente guidata da Elly Schlein sta spostando la sua posizione verso un orientamento più vicino all’Associazione volontari per la solidarietà (Avs). Recentemente, un esponente di spicco ha chiesto chiarimenti sulla linea adottata dal partito riguardo a presunti atteggiamenti antisemiti, evidenziando una frattura tra le fazioni interne.

C'è un cortocircuito profondo all'interno del Partito democratico che si fa sempre più diviso al suo interno fra la corrente riformista e quella capeggiata da Elly Schlein che si sposta sempre più in direzione Avs. Fra slogan scolareschi e semplicismo verso questioni complesse, il Pd continua a fare acqua da tutte le parti. Sintomo di questo declino, la posizione del Nazareno sulle questioni internazionali: distanza da Washington, dubbi sul fronte ucraino e soprattutto l' opposizione totale a Israele che sembrra essere l'unico tema federativo dell'intero "campo largo". Ieri l'ennesima bufera. Il veterano dem Emanuele Fiano aveva infatti fatto intendere di voler lasciare il Pd dopo che la richiesta da parte della sezione di Milano di sospendere i rapporti con la città di Tel Aviv.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malan spiazza il Pd: "Schlein chiarisca su linea antisemita nel partito"

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