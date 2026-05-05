Tasse e multe a Torino scatta la pace fiscale | come azzerare sanzioni e interessi anche senza Isee

A Torino è stata approvata una nuova misura per la definizione agevolata delle entrate comunali, che permette di azzerare sanzioni e interessi su tasse e multe in pagamento. La decisione è stata presa dalla giunta comunale su proposta dell’assessora al bilancio. La sanatoria fiscale riguarda i contribuenti con debiti con il Comune, anche senza bisogno di presentare l’indicatore Isee.

A Torino arriva la sanatoria fiscale per chi ha debiti con il Comune. Lo ha deciso la giunta del sindaco Stefano Lo Russo, che ha approvato il nuovo regolamento per la definizione agevolata delle entrate, su proposta dell’assessora al bilancio Gabriella Nardelli. Nei prossimi mesi, il.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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