Schlein rilancia la patrimoniale | secondo voi guadagnerà o perderà voti?
Il leader di un partito ha annunciato la proposta di introdurre di nuovo una tassa sul patrimonio. La proposta prevede di tassare le ricchezze, includendo immobili e investimenti, per finanziare spese pubbliche. La dichiarazione è arrivata durante un intervento pubblico, senza dettagli sul piano di attuazione. La proposta ha suscitato reazioni di vari esponenti politici e cittadini, alcuni favorevoli e altri contrari.
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