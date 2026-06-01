Schlein rilancia la patrimoniale | secondo voi guadagnerà o perderà voti?

Notizia in breve

Il leader di un partito ha annunciato la proposta di introdurre di nuovo una tassa sul patrimonio. La proposta prevede di tassare le ricchezze, includendo immobili e investimenti, per finanziare spese pubbliche. La dichiarazione è arrivata durante un intervento pubblico, senza dettagli sul piano di attuazione. La proposta ha suscitato reazioni di vari esponenti politici e cittadini, alcuni favorevoli e altri contrari.