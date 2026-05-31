Elly Schlein rilancia la patrimoniale FdI attacca | Una sola vecchia ossessione
Elly Schlein propone di introdurre una tassa patrimoniale, mentre il partito di centrodestra critica l’idea definendola una vecchia ossessione. La leader del centrosinistra ha anche espresso un netto rifiuto a un eventuale intervento di un Papa straniero, rivolgendosi alle prossime elezioni politiche. La discussione sulla patrimoniale continua a dividere le forze politiche, con le opposizioni che la considerano un'idea superata.
Torna a parlare Elly Schlein. Uno sguardo rivolto al futuro imminente, alle elezioni: un secco "no" a un Papa straniero. Insomma il candidato premier deve essere interno: lei oppure Giuseppe Conte (con Silvia Salis che guarda interessata sullo sfondo). Peccato però che il programma latiti: già, cosa propone di concreto il campo largo? Ad ora nulla. Anzi, una proposta c'è. E la avanza la stessa Schlein: la patrimoniale, ovviamente. Invocata da Avs mentre il M5s si mostra più timido, ecco che con un perfetto harakiri Elly conferma la sua volontà di "punire" i ricchi con la gabella. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47953662 Elly infatti non nasconde che il dossier-patrimoniale sia sul tavolo e spiega che la questione verrà affrontata "con gli altri alleati, perché - ha riconosciuto - so che su questo ci sono posizioni diverse". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Elly Schlein importuna Obama per una foto ricordo E poi attacca l’ItaliaElly Schlein ha incontrato per la prima volta Barack Obama, condividendo una foto ricordo pubblicata sui social network.
VIDEO/ Elly Schlein in Irpinia rilancia Buonopane: “Vai a vincere”In Irpinia, un video mostra la leader di un partito politico che invita un candidato a impegnarsi per vincere.
Temi più discussi: Schlein chiude al 'Papa straniero' e rilancia sulla patrimoniale; Schlein apre sul leader: Lo scelgano i cittadini; Per Meloni la coperta è corta. Schlein la incalza sull’energia; Elezioni 2026. Schlein a Lecco per sostenere Gattinoni: Ha mantenuto ciò che aveva promesso.
ELLY SCHLEIN RILANCIA LA PATRIMONIALE: SERVE UNA TASSA SUI MILIARDARI x.com
Piero Lacorazza, capogruppo Pd, sottolinea l’importanza della presenza di Elly Schlein a San Paolo Albanese per rilanciare il tema delle aree interne e dei comuni montani. Per il Pd servono più risorse, nuovi criteri per la classificazione dei comuni montani e facebook
Paolo Mieli a Otto e mezzo: La Schlein si ritiri dalla corsa a premierPaolo Mieli chiede alla Schlein un passo indietro sulla premiership del centrosinistra dopo le amministrative e rilancia il nodo delle alleanze. Paolo Mieli e il giudizio sulla Schlein dopo le amminis ... msn.com
Schlein chiude al 'Papa straniero' e rilancia sulla patrimonialeElly Schlein lo ha ribadito: niente Papa straniero. Il leader del fronte progressista verrà scelto dagli elettori, non con un accordo a tavolino. E poi ha trovato il pertugio che le permette di non li ... ansa.it