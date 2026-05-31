Torna a parlare Elly Schlein. Uno sguardo rivolto al futuro imminente, alle elezioni: un secco "no" a un Papa straniero. Insomma il candidato premier deve essere interno: lei oppure Giuseppe Conte (con Silvia Salis che guarda interessata sullo sfondo). Peccato però che il programma latiti: già, cosa propone di concreto il campo largo? Ad ora nulla. Anzi, una proposta c'è. E la avanza la stessa Schlein: la patrimoniale, ovviamente. Invocata da Avs mentre il M5s si mostra più timido, ecco che con un perfetto harakiri Elly conferma la sua volontà di "punire" i ricchi con la gabella. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47953662 Elly infatti non nasconde che il dossier-patrimoniale sia sul tavolo e spiega che la questione verrà affrontata "con gli altri alleati, perché - ha riconosciuto - so che su questo ci sono posizioni diverse". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein rilancia la patrimoniale, FdI attacca: "Una sola vecchia ossessione..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elly Schlein importuna Obama per una foto ricordo E poi attacca l’ItaliaElly Schlein ha incontrato per la prima volta Barack Obama, condividendo una foto ricordo pubblicata sui social network.

VIDEO/ Elly Schlein in Irpinia rilancia Buonopane: “Vai a vincere”In Irpinia, un video mostra la leader di un partito politico che invita un candidato a impegnarsi per vincere.

Temi più discussi: Schlein chiude al 'Papa straniero' e rilancia sulla patrimoniale; Schlein apre sul leader: Lo scelgano i cittadini; Per Meloni la coperta è corta. Schlein la incalza sull’energia; Elezioni 2026. Schlein a Lecco per sostenere Gattinoni: Ha mantenuto ciò che aveva promesso.

ELLY SCHLEIN RILANCIA LA PATRIMONIALE: SERVE UNA TASSA SUI MILIARDARI x.com

Paolo Mieli a Otto e mezzo: La Schlein si ritiri dalla corsa a premierPaolo Mieli chiede alla Schlein un passo indietro sulla premiership del centrosinistra dopo le amministrative e rilancia il nodo delle alleanze. Paolo Mieli e il giudizio sulla Schlein dopo le amminis ... msn.com

Schlein chiude al 'Papa straniero' e rilancia sulla patrimonialeElly Schlein lo ha ribadito: niente Papa straniero. Il leader del fronte progressista verrà scelto dagli elettori, non con un accordo a tavolino. E poi ha trovato il pertugio che le permette di non li ... ansa.it