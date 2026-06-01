Schlein rilancia la patrimoniale il M5s butta la palla in tribuna

Durante un'intervista trasmessa su un canale televisivo, una leader politica ha riproposto la proposta di introdurre una tassa patrimoniale. La discussione ha causato reazioni diverse all’interno della coalizione di maggioranza, con il movimento di protesta che ha scelto di non commentare immediatamente. La questione è tornata al centro del dibattito politico, alimentando tensioni tra le forze di governo e le opposizioni.

Si torna a parlare di patrimoniale. E il campo largo va già in ebollizione. L'occasione l'ha offerta Elly Schlein che sabato scorso ha rilanciato il tema in un'intervista rilasciata 'Accordi e disaccordi', sul Nove. "Io sono sempre stata favorevole a livello europeo a introdurre una tassazione. 🔗 Leggi su Today.it

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