Uno dei principali club inglesi ha chiesto informazioni sul giocatore del Milan, Rafael Leao, dopo le sue recenti dichiarazioni di addio. Contestualmente, si segnala che un’altra grande squadra della Premier League ha mostrato interesse. Leao, attaccante portoghese, è al centro di questo interesse da parte di più club inglesi, secondo quanto riferito. Nessuna ufficializzazione ufficiale è stata ancora comunicata, ma le trattative sono nelle prime fasi.

A fare il punto della situazione sul futuro di Leao ci pensa anche il giornalista Nicolò Schira tramite un post sul suo profilo X. Ecco i dettagli. "Il Manchester United e l'Arsenal hanno chiesto informazioni su Rafa Leao, che è pronto a lasciare il Milan nella finestra di mercato estiva e vorrebbe giocare in Premier League". Come sottolinea il giornalista, al momento non ci sono offerte al Milan, anche perché il Diavolo deve ancora completare tutto il suo organigramma e deve trovare il suo nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Schira rivela: “Lo United chiede informazioni per Leao”, c’è anche un’altra big inglese

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