Ugarte un’altra big di Serie A sul centrocampista accostato alla Juve Intanto lo United ha fissato il prezzo

Il centrocampista è al centro di diverse trattative di mercato. Ugarte, che gioca in Serie A, è stato accostato anche al Napoli, oltre che alla Juventus. Il Manchester United ha indicato un prezzo per la sua cessione e al momento non ha escluso la possibilità di lasciarlo partire. La situazione rimane in evoluzione con varie squadre interessate.

di Francesco Spagnolo Ugarte, sul centrocampista c’è anche il Napoli. Il Manchester United non chiude la porta alla cessione. Servono 30 milioni di euro. Le ultime. Il panorama del calciomercato italiano si scalda intorno a un profilo che sta scatenando una vera asta tra le scrivanie dei direttori sportivi. Al centro dei desideri di Juventus e Napoli c’è infatti Ugarte, il mediano uruguaiano classe 2001 che sembra ormai destinato a chiudere la sua esperienza con la maglia del Manchester United. Sebbene il club bianconero lo segua da tempo con estrema attenzione, la concorrenza sta aumentando, rendendo l’operazione tutt’altro che scontata. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni de Il Mattino, il club partenopeo avrebbe rotto gli indugi, inserendosi con forza nella corsa per assicurarsi le prestazioni di Ugarte.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ugarte, un’altra big di Serie A sul centrocampista accostato alla Juve. Intanto lo United ha fissato il prezzo Notizie correlate Leggi anche: Sorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Gli aggiornamenti Leggi anche: Lukaku, l’addio al Napoli è sempre più vicino: fissato il prezzo del giocatore accostato alla Juve. Tutti i dettagli