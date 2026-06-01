Il Manchester United sta monitorando da vicino Rafael Leao, secondo quanto riferito da fonti di mercato. La squadra inglese sarebbe interessata all’attaccante del Milan, nel contesto di trattative di mercato in corso. Oltre ai Red Devils, un’altra grande squadra inglese avrebbe manifestato interesse per il giocatore, senza però essere specificata. Leao, recentemente, aveva annunciato il suo addio dal club milanese, alimentando le speculazioni sul suo futuro.

Rafael Leao è andato dritto per la sua strada con le sue ultime dichiarazioni: l'attaccante ha di fatto detto addio al Milan, con una cessione in estate che è scontata. Il portoghese volerà con il Portogallo per giocare ai Mondiali, ma il suo futuro non dovrebbe essere in Turchia, visto che lo stesso Leao punta a giocare in campionati più importanti a partire dalla prossima stagione. A fare il punto della situazione sul futuro di Leao ci pensa anche il giornalista Nicolò Schira tramite un post sul suo profilo X. Ecco i dettagli. "Il Manchester United e l'Arsenal hanno chiesto informazioni su Rafa Leao, che è pronto a lasciare il Milan nella finestra di mercato estiva e vorrebbe giocare in Premier League". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Schira rivela: il Manchester United piomba su Leao, ma c’è un’altra big inglese

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