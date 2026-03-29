Tonali pronto il salto in una big della Premier League? Non solo il Manchester United su di lui!

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Sandro Tonali, centrocampista attualmente al Newcastle e membro della nazionale italiana, potrebbe trasferirsi in una delle squadre più grandi della Premier League. Oltre al Manchester United, anche altre società sembrano interessate a includerlo nel proprio organico. La discussione sulle cifre contrattuali e le modalità del trasferimento sono ancora in corso tra le parti coinvolte.

Mercato Juve, Spalletti detta la linea per l’estate: 5 i profili individuati dal tecnico per alzare il livello! Bastoni Barcellona, segnali inequivocabili da parte del difensore: l’allarme di Moretto che gela l’Inter! Mercato Milan, pista Zirkzee sempre viva: nuovi segnali dall’Inghilterra, l’olandese resta intrigato. Le ultime Infortunio Norton-Cuffy, nuovo stop con l’U21 inglese: Genoa in ansia! Cosa filtra Torino, Cairo ora apre alla cessione societaria? Dal dossier aperto allo scenario per lo stadio Napoli, Conte sceglie la via del... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tonali, pronto il salto in una big della Premier League? Non solo il Manchester United su di lui! Articoli correlati Il Manchester United pronto a tutto per Tonali, maxi offerta in arrivo al NewcastleSndro Tonali potrebbe salutare il Newcastle in vista della prossima stagione con il centrocampista della nazionale italiana che è finito nel mirino... Leeds-Manchester United in diretta: notizie sulle squadre della Premier LeagueIl Leeds United domenica giocherà in casa contro il Manchester United in Premier League con un’imbattibilità di sei partite. Aggiornamenti e notizie su Premier League Argomenti discussi: IN & OUT | 7 giocatori che potrebbero arrivare e 4 che potrebbero partire in casa Inter. Guerra totale in Premier per TonaliGuerra totale in Premier League per Tonali: Manchester City, United e Arsenal in corsa Il futuro di Sandro Tonali si preannuncia come uno dei grandi temi del prossimo calciomercato estivo. tuttojuve.com Premier League, Donnarumma sfida Tonali e punta a riaprire il campionato: il programmaLa Premier League è pronta a tornare in campo per la 27^ giornata di campionato. Ad aprire il turno saranno Aston Villa e Leeds, con la squadra di Unai Emery che proverà a mantenere la distanza sulle ... tuttomercatoweb.com