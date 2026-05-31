Breno frontale in galleria | morti madre e figlio

Una madre e suo figlio sono morti in un incidente avvenuto alle 15.30 lungo la Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola, nel comune di Breno. L’incidente è avvenuto in una galleria, dove si è verificato un frontale tra due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvare le due vittime. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Breno, 31 maggio 2026 – Tragedia intorno alle 15.30 lungo la Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola. Un drammatico incidente stradale si è verificato all'interno di una delle gallerie nel territorio comunale di Breno, lasciando dietro di sé un bilancio pesantissimo: due morti e tre feriti. Le vittime sono un uomo di 50 anni e sua madre, una donna di 78 anni. L’allarme. Le persone che hanno assistito allo schianto – a quanto sembra uno scontro frontale – hanno chiesto immediatamente aiuto al numero unico per le emergenze 112, i cui operatori hanno contattato Soreu Alpina e le forze dell’ordine. Sono arrivate sul luogo dello schianto ambulanze, automediche, l’elicottero da Sondrio, i vigili del fuoco, una pattuglia della Polizia Stradale di Darfo Boario Terme e una gazzella dei carabinieri di Breno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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