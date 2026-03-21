Nella notte a Milano, alle 3.50, si è verificato uno scontro tra una moto Kawasaki Ninja 650 e un taxi nella zona est, tra viale Campania e viale Corsica. I due giovani a bordo della moto, Elisa Dranca e Mithum Kuranage, sono deceduti a seguito dell’incidente. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di accertamenti da parte delle autorità.

Un incidente terribile è avvenuto la scorsa notte nella zona est di Milano. Intorno alle 3.50, si è infatti verificato un violento schianto tra una moto Kawasaki Ninja 650 e un taxi tra viale Campania (direzione viale Mugello) e viale Corsica. A perdere la vita sono stati due ventenni, Elisa Teodora Dranca e Mithum Sandeepa Perera Kuranage. I ragazzi erano molto amici. Secondo quanto riportato fino ad ora, i due sarebbero morti sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate dopo essere stati sbalzati dalla moto sulla quale stavano viaggiando. Due giovanissime vite spezzate in un attimo. Elisa Dranca aveva origini romene. Viveva a Locate Triulzi, in provincia di Milano, e aveva da poco compiuto vent'anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Elisa Dranca e Mithum Kuranage: chi erano i ragazzi morti nello schianto con un taxi

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