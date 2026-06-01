Schianto nella galleria della Variante | traffico paralizzato

Notizia in breve

Un incidente si è verificato nella galleria della Variante la Reggia, poco prima dell’uscita per Caserta Ospedale. Due vetture sono entrate in collisione, causando il blocco del traffico. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza in ospedale. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore mentre le forze dell’ordine intervenivano per i rilievi. Nessuna informazione sulla dinamica dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte.