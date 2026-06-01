Schianto nella galleria della Variante | traffico paralizzato

Da casertanews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente si è verificato nella galleria della Variante la Reggia, poco prima dell’uscita per Caserta Ospedale. Due vetture sono entrate in collisione, causando il blocco del traffico. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza in ospedale. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore mentre le forze dell’ordine intervenivano per i rilievi. Nessuna informazione sulla dinamica dell’incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scianto nella galleria della Variante la Reggia poco prima dell'uscita per Caserta Ospedale. A scontrarsi due vetture ed il bilancio è di tre feriti, trasportati d'urgenza nei più vicini ospedali.Sul posto gli uomini della polizia stradale di Caserta che hanno avviato le indagini. Traffico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incidente in galleria, traffico paralizzato lungo la E45Un incidente si è verificato nella galleria di Collevalenza sulla E45, nei pressi di Todi, nella serata di giovedì.

Incidente mortale in galleria, ci sono vittime: traffico paralizzatoNel pomeriggio di domenica 31 maggio 2026 si è verificato un incidente mortale in una galleria della provincia di Brescia, con vittime coinvolte.

Temi più discussi: Schianto mortale nella galleria di Pusiano, otto anni al trentenne alla guida del pick-up; Incidente in galleria, traffico bloccato; Incidente di Pusiano, chiesti otto anni per la morte di Ivan e Mattia; Breno, frontale in galleria: morti madre e figlio.

schianto nella galleria dellaSchianto frontale in galleria. Muoiono madre e figlio e tre feriti fra le lamiereBreno, il drammatico incidente è accaduto ieri pomeriggio in Valle Camonica. Illeso l’uomo che viaggiava in auto con loro. Pesanti ripercussioni sul traffico . msn.com

Schianto frontale fra due auto a Breno in galleria, morti madre e figlioBreno. Cinque persone sono rimaste coinvolte in un grave incidente lungo la statale 42 del Tonale e della Mendola, nel territorio di Breno (Brescia), all’interno della galleria Minerva. Attorno alle ... quibrescia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web