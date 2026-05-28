Incidente in galleria traffico paralizzato lungo la E45

Notizia in breve

Un incidente si è verificato nella galleria di Collevalenza sulla E45, nei pressi di Todi, nella serata di giovedì. Il sinistro ha causato il blocco totale del traffico lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma la circolazione resta rallentata. Nessuna informazione su eventuali feriti o cause dell’incidente. La polizia sta gestendo la situazione e regolando il flusso veicolare.