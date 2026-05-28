Incidente in galleria traffico paralizzato lungo la E45
Un incidente si è verificato nella galleria di Collevalenza sulla E45, nei pressi di Todi, nella serata di giovedì. Il sinistro ha causato il blocco totale del traffico lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma la circolazione resta rallentata. Nessuna informazione su eventuali feriti o cause dell’incidente. La polizia sta gestendo la situazione e regolando il flusso veicolare.
Traffico in tilt nella serata di giovedì lungo la E45, nei pressi di Todi, a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria di Collevalenza. Due automobili si sono scontrate frontalmente nel tratto bidirezionale della galleria, provocando pesanti ripercussioni alla circolazione.La. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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