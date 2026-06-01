Un incidente frontale in una galleria della Valcamonica ha causato la morte di una madre e di suo figlio, mentre altri tre sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno estratto i feriti dalle lamiere e trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La galleria è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

BRENO (Brescia) Un drammatico incidente stradale ha insanguinato le strade della Valcamonica ieri domenica. Il bilancio è pesantissimo: i morti sono due. Sono coinvolte anche altre tre persone. A perdere la vita sono stati Pierluigi Moraschetti, 50 anni e la madre Elisa Pasqua Zanola, di 78 anni. Abitavano a Cedegolo, in alta Valle Camonica. I due viaggiavano a bordo dello stesso veicolo insieme al marito e padre delle vittime, rimasto miracolosamente illeso. Secondo una prima e sommaria ricostruzione delle forze dell’ordine, l’auto della famiglia è entrata in collisione frontale con un secondo mezzo che procedeva in direzione opposta nella galleria sulla Statale 42. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schianto frontale in galleria. Muoiono madre e figlio e tre feriti fra le lamiere

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