Schermata blu Polyfill sta bloccando le Smart TV Samsung | cos'è e come risolvere il problema

Un pop-up blu con il codice "Polyfill" sta bloccando le Smart TV Samsung. L'anomalia sembra essere legata ai servizi interattivi HbbTV delle emittenti. Spegnare il dispositivo o cambiare canale non serve ad eliminare il problema: per eliminare la schermata è necessario intervenire dalle impostazioni dell'apparecchio, disattivando temporaneamente il servizio responsabile del malfunzionamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Samsung.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Darren Cahill: “Abbiamo dovuto costringere Sinner a mettere via le racchette”. Cos’è l’overtrainingIl coach di Jannik Sinner ha rivelato che il team ha dovuto insistere affinché il tennista si prendesse una pausa dall’attività agonistica.

L’UE sta lavorando a un’app per verificare l’età sui social, von der Leyen: “Sarà come per le bevande alcoliche”L'Unione Europea sta sviluppando una nuova applicazione dedicata alla verifica dell’età sui social media, con l’obiettivo di tutelare i minori dai...

Schermata blu Polyfill sta bloccando le Smart TV Samsung: cos’è e come risolvere il problemaIn ambito web, un polyfill è un componente software che serve ad aggiungere funzioni moderne ai sistemi o ai browser meno aggiornati. Spiegato in parole molto semplici, questo frammento di codice ... fanpage.it

Polyfill.io, la schermata che sta bloccando le Tv Samsung: cos'è e come risolvere il problemaNumerosi utenti hanno segnalato uno strano avviso apparso sulle smart tv del produttore coreano: i passaggi da fare per arginare il problema ... corriere.it