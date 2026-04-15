L'UE sta lavorando a un'app per verificare l'età sui social von der Leyen | Sarà come per le bevande alcoliche

L'Unione Europea sta sviluppando una nuova applicazione dedicata alla verifica dell’età sui social media, con l’obiettivo di tutelare i minori dai potenziali rischi della rete. La commissaria europea ha paragonato il funzionamento di questa app a quello del Green Pass, sottolineando l’intenzione di garantire un controllo più efficace. L’app sarà basata su un sistema di verifica digitale, simile a quello già adottato per altre certificazioni.

L'UE lancia una nuova app per la verifica dell'età, ispirata al Green Pass, per proteggere i minori dai rischi della rete. Presentata da Ursula von der Leyen, l'infrastruttura open source garantirà l'anonimato degli utenti e colmerà un importante vuoto normativo nella gestione delle piattaforme.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’UE torna a parlare di nucleare per la sicurezza energetica, Von der Leyen: “Un errore abbandonarlo”In un'Europa sempre più vulnerabile alle crisi energetiche internazionali, la Commissione europea rilancia il dibattito sul nucleare come strumento... Von der Leyen, 'pronta l'app per verifica dell'età sui social'"La nostra app europea" testata in cinque Stati membri tra cui l'Italia "per la verifica dell'età è tecnicamente pronta e presto sarà a disposizione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Von der Leyen, 'l'Ungheria ha scelto l'Europa, l'Ue si rafforza'; Iran, le misure allo studio dell’Ue contro il caro energia; Ue, Von der Leyen: Oggi l’Europa è ungherese; Guerra Iran, von der Leyen: l'Ue unita supera ogni crisi energetica. L’UE punta sull’elettrificazione per scongiurare le crisi energeticheGuerra in Medio Oriente: l'UE punta a ridurre le tasse sull'elettricità e ad accelerare la diffusione delle fonti di energia pulita. rinnovabili.it >>>ANSA/L'Ue vara il piano sull'energia. Von der Leyen chiude sul PattoMisure immediate, misure strutturali, e un obiettivo finale: elettrificare e rendersi autonomi dal punto di vista energetico. (ANSA) ... ansa.it Svolta europea per la sicurezza digitale e la sovranità tecnologica. Il presidente della Commissione, Ursula von Der Leyen, ha annunciato il lancio di una app che consentirà la verifica online dell’età degli utenti. Un’app europea, che sarà testata in cinque pae - facebook.com facebook Il problema in questo momento si chiama Ursula von der Leyen. A FarWest, Rai 3, ho spiegato perché. x.com