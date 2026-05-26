Darren Cahill | Abbiamo dovuto costringere Sinner a mettere via le racchette Cos'è l'overtraining

Il coach di Jannik Sinner ha rivelato che il team ha dovuto insistere affinché il tennista si prendesse una pausa dall’attività agonistica. Secondo Cahill, l’atleta ha mostrato segni di sovraccarico eccessivo, rendendo necessario un periodo di riposo. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sulla durata della pausa. La decisione è stata presa per prevenire ulteriori rischi di overtraining.

Il coach di Jannik Sinner Daren Cahill ha svelato che il team del numero uno al mondo ha dovuto forzarlo a prendersi un break dal tennis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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