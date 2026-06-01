Scende dal bus e finisce sotto le ruote del mezzo | grave una donna terrore in centro

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 80 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita dalle ruote di un autobus in via Grande, nel centro di Livorno. La donna era appena scesa dal mezzo quando è stata colpita e schiacciata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni sono apparse gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

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Livorno, 1 giugno 2026 – Terrore in strada a Livorno nella centralissima via Grande: una donna di 80 anni è rimasta schiacciata dalla ruota di un autobus da cui era appena scesa. E’ accaduto nella mattina di lunedì 1 giugno intorno alle 9.30. La passeggera è regolarmente scesa quando sarebbe, secondo le ipotesi, rimasta impigliata alla parte esterna del mezzo. A quel punto è caduta ed è finita sotto le ruote dell’autobus, che nel frattempo era in movimento. Diverse persone hanno assistito alla scena e sono scattati subito i soccorsi al 118, con le chiamate della gente e l’arrivo di un’ambulanza della Pubblica Assistenza Svs, mentre l’autista del mezzo pubblico aveva intanto fermato il bus. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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