Uomo investito da un tram a Torino salvato dopo essere rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo

Ieri sera a Torino un uomo è stato investito da un tram e rimasto incastrato sotto le ruote. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e, dopo circa trenta minuti di intervento, hanno sollevato il mezzo per estrarre la persona. La vittima, che risultava ancora viva e cosciente, è stata soccorsa sul posto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

È accaduto ieri sera. I vigili del fuoco hanno dovuto sollevare il tram e, dopo circa mezz’ora di lavoro, sono riusciti a estrarre la vittima, che risultava ancora vivo e cosciente. Stabilizzato sul posto, è stato quindi trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni giudicate gravi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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