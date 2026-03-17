Dramma in via Ugo Bassi bus investe donna all’incrocio con via Nazario Sauro | vigili del fuoco per estrarla da sotto il mezzo

Questa mattina a Bologna, intorno alle 9,20, un bus di linea Tper ha investito una donna all’incrocio tra via Ugo Bassi e via Nazario Sauro. L’incidente si è verificato nei pressi di una fermata, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarla sotto il mezzo. La polizia locale sta investigando sulle cause dell’incidente.

Bologna, 17 marzo 2026 – Grave incidente, questa mattina intorno alle 9,20 in via Ugo Bassi. Un bus di linea Tper, per cause ora al vaglio della polizia locale, ha investito una signora nei pressi della fermata all’incrocio con via Nazario Sauro. Incidente oggi a San Lazzaro (Bologna): autobus fuori strada, si schianta contro un palazzo e poi nei giardinetti La donna è stata immediatamente soccorsa: per tirarla fuori da sotto il mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che l’hanno poi affidata alle cure dei sanitari del 118. Per consentire i rilievi, la viabilità è stata interrotta nel tratto di via Ugo Bassi compreso tra via Marconi e via Nazario Sauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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