Scarface la villa di Tony Montana in vendita e la cifra è da capogiro

Da movieplayer.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La villa di Tony Montana, protagonista di Scarface, è di nuovo in vendita a Key Biscayne. La proprietà, resa famosa dal film di Brian De Palma, ha un prezzo che supera di molto il milione di dollari. La casa presenta ampi spazi, una piscina e viste sul mare. La cifra richiesta è elevata rispetto alle abitazioni circostanti, attirando l’attenzione di potenziali acquirenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La villa del cult di Brian De Palma a Key Biscayne torna sul mercato con un prezzo vertiginoso. Quanto vale la dimora leggendaria, sospesa tra mito hollywoodiano e l'esclusivo mondo luxury della Florida? La casa del potere, dell'eccesso e delle ombre di Scarface non vive soltanto nella memoria dei fan del film di Brian De Palma. Esiste davvero, affaccia sulla Biscayne Bay e oggi è tornata sul mercato con una cifra capace di far impallidire anche Tony Montana: 237 milioni di dollari. Una somma vertiginosa per una residenza che non è semplicemente una villa di lusso, ma un pezzo dell'immaginario cinematografico di intere generazioni, con una storia che passa dal cinema alla politica americana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

scarface la villa di tony montana in vendita e la cifra 232 da capogiro
© Movieplayer.it - Scarface, la villa di Tony Montana in vendita (e la cifra è da capogiro)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TONY MONTANAs Mansions Are Up For Sale

Video TONY MONTANAs Mansions Are Up For Sale

Notizie e thread social correlati

La villa di Scarface è in vendita per 237 milioni: dentro la casa cult del filmUna villa nota per essere stata usata come location nel film Scarface è stata messa in vendita.

In vendita nel Pordenonese una magnifica villa con piscina e un parco immenso: il prezzo è da capogiroNel Pordenonese è in vendita una villa del XVII secolo recentemente ristrutturata, situata a Morsano al Tagliamento.

Si parla di: Bonelli: Con Meloni Italia più povera, chiedere un contributo ai super-ricchi per aiutare italiani.

tony montana scarface la villa diScarface, la villa di Tony Montana in vendita (e la cifra è da capogiro)La villa del cult di Brian De Palma a Key Biscayne torna sul mercato con un prezzo vertiginoso. Quanto vale la dimora leggendaria, sospesa tra mito hollywoodiano e l'esclusivo mondo luxury della Flori ... movieplayer.it

La villa di Scarface è in vendita: prezzo e storia di una location iconicaStatus symbol per Tony Montana alias Al Pacino in Scarface, come Elvira (Michelle Pfeiffer) che l'abitava col marito Frank, quella vera casa di Miami è stata messa in vendita: se vi avanza l'ingente ... comingsoon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web