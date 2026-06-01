La villa di Tony Montana, protagonista di Scarface, è di nuovo in vendita a Key Biscayne. La proprietà, resa famosa dal film di Brian De Palma, ha un prezzo che supera di molto il milione di dollari. La casa presenta ampi spazi, una piscina e viste sul mare. La cifra richiesta è elevata rispetto alle abitazioni circostanti, attirando l’attenzione di potenziali acquirenti.

La villa del cult di Brian De Palma a Key Biscayne torna sul mercato con un prezzo vertiginoso. Quanto vale la dimora leggendaria, sospesa tra mito hollywoodiano e l'esclusivo mondo luxury della Florida? La casa del potere, dell'eccesso e delle ombre di Scarface non vive soltanto nella memoria dei fan del film di Brian De Palma. Esiste davvero, affaccia sulla Biscayne Bay e oggi è tornata sul mercato con una cifra capace di far impallidire anche Tony Montana: 237 milioni di dollari. Una somma vertiginosa per una residenza che non è semplicemente una villa di lusso, ma un pezzo dell'immaginario cinematografico di intere generazioni, con una storia che passa dal cinema alla politica americana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scarface, la villa di Tony Montana in vendita (e la cifra è da capogiro)

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TONY MONTANAs Mansions Are Up For Sale

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