Una villa nota per essere stata usata come location nel film Scarface è stata messa in vendita. Il prezzo richiesto ammonta a 237 milioni di dollari. La proprietà è conosciuta per essere apparsa nel film e rappresenta una residenza di grande rilievo. La casa è ora disponibile sul mercato, pronta per essere acquistata da chi desidera possederla.

La villa in cui viveva Frank Lopez in Scarface potrebbe essere vostra, per soli 237 milioni di dollari. Una cifra che non serve a comprare solo una casa sul mare, ma un pezzo di immaginario anni Ottanta fatto di eccessi, ambizione e pessimo gusto elevato a stile. Nel film di Brian De Palma, la villa è il regno del potere calmo e arrogante di Lopez, il luogo in cui Tony Montana entra da outsider per poi riscrivere le regole del gioco. Non è la casa più famosa del film, ma è quella che stabilisce il tono. Linee moderne, spazi aperti, tutto molto pulito e molto controllato, come se il caos dovesse restare fuori. Naturalmente non succede. Alcuni dettagli sono rimasti identici, quasi fossero vincolati da un contratto con la memoria collettiva.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La villa di Scarface è in vendita per 237 milioni: dentro la casa cult del film

Notizie correlate

In vendita per 2,7 milioni il maniero di Karl Lagerfeld: la villa ha 7 camere da letto tutte con cabina armadioÈ in vendita per 2,7 milioni di euro una delle case più amate dal compianto stilista tedesco Karl Lagerfeld: il Manoir du Mée, situato a un'ora da...

Chi ha sparato contro la casa di Rihanna: paura a Beverly Hills, 10 colpi contro la villa mentre la cantante era dentroChi ha sparato contro la casa di Rihanna a Los Angeles Momenti di paura a Los Angeles per una delle star più famose del pianeta.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Scarface, la casa resa celebre dal film con Al Pacino, in vendita per 237 milioni di dollari; In diecimila all’Appia Run, vincono Liberatore e Salvatori. Onorato: Itinerario unico al mondo; Papaveri rossi: una storia vera al Teatro Vittoria; SettimoMiglio, pane e golosità con i prodotti della terra.

La villa di Scarface è in vendita per 237 milioni: dentro la casa cult del filmUn’icona del cinema anni Ottanta torna sul mercato tra storia, eccessi e un passato sorprendente, dall’era di Richard Nixon al set più famoso di Brian De Palma. panorama.it

Scarface, la villa celebre per il film con Al Pacino in vendita in Florida per 237 milioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Scarface, la villa celebre per il film con Al Pacino in vendita in Florida per 237 milioni ... tg24.sky.it

In vendita la villa di Scarface: ecco quanto costa L'annuncio che va oltre l'affare immobiliare: una tenuta visitata ogni anno da migliaia di turisti... facebook

Florida, in vendita la villa di Scarface: costa 237 milioni di dollari x.com