In vendita nel Pordenonese una magnifica villa con piscina e un parco immenso | il prezzo è da capogiro

Nel Pordenonese è in vendita una villa del XVII secolo recentemente ristrutturata, situata a Morsano al Tagliamento. La proprietà dispone di una piscina e di un parco molto ampio. La posizione permette di raggiungere il mare in 30 minuti e Venezia in circa un’ora. L’annuncio di vendita è stato pubblicato sul portale LuxuryEstate.

A soli 30 minuti dal mare e a un’ora da Venezia. La posizione è incantevole ma è una delle tante qualità per cui la villa del XVII secolo, recentemente ristrutturata in vendita a Morsano al Tagliamento, il cui annuncio di vendita compare su LuxuryEstate.com, da parte di Alba Luxury - Prestige.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: In vendita una villa di lusso esclusiva sul Lago Maggiore con gigantesca piscina e giardino: il prezzo è da capogiro Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Caso Friulpress, la paura della liquidazione corre da Pordenone a Padova; Pordenone Calcio, stop all'asta per i beni di Lovisa: il Tribunale sospende la vendita; Pordenone, Fiera del Radioamatore 24, 25, 26 aprile; Spaccio di stupefacenti a Pordenone: due conviventi arrestati dalla Guardia di Finanza. In Friuli lavori per il Giro d’Italia: 29 km di strade riqualificate nel Pordenonese con un investimento da 1,8 milioni. #Veneto #Friuli #Pordenone #Treviso #Cultura x.com Paolo Cossi (@paolo_cossi), fumettista pordenonese autore di Medz Yeghern e della biografia a fumetti di Hugo Pratt, intervistato a NaonisTalk 2025. Trovate l'intervista sul canale YouTube del club, @clubinnercircle-naoniscon. NaonisTalk torna domenica 1 - facebook.com facebook