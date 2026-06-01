Scandalo migranti Viaggi e shopping coi soldi dello Stato
Sono stati sequestrati 20mila euro in contanti durante un’indagine su un caso di utilizzo illecito di fondi pubblici destinati all’accoglienza dei migranti. Le autorità hanno scoperto che parte di questi soldi venivano usati per acquisti di beni di lusso e viaggi personali, invece di essere destinati ai servizi di assistenza. Le indagini sono in corso per verificare eventuali responsabilità e irregolarità nell’uso dei fondi pubblici.
Accogliere, accogliere, accogliere: è questo il mantra della sinistra che fa dell’immigrazione (incontrollata) il perno delle proprie proposte elettorali, consci del ritorno che ciò può avere in termini di consenso. Ma la poca trasparenza attorno a queste realtà è purtroppo in costante aumento, come testimonia anche l'ultimo caso avvenuto a Benevento, dove è stato stimato un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro, scovati grazie alla Guardia di Finanza e la Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti (vice procuratore Davide Vitale, procuratore Giacinto Dammicco). Un illecito contestato a otto persone, tra cui figurano ex dipendenti della Prefettura di Benevento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Si parla di: I soldi per i migranti usati per viaggi e borse di lusso: funzionari e finanzieri nel mirino della procura; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1° giugno: la rassegna stampa.
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