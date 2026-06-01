scandalo migranti viaggi e shopping coi soldi dello stato

Notizia in breve

Sono stati sequestrati 20mila euro in contanti durante un’indagine su un caso di utilizzo illecito di fondi pubblici destinati all’accoglienza dei migranti. Le autorità hanno scoperto che parte di questi soldi venivano usati per acquisti di beni di lusso e viaggi personali, invece di essere destinati ai servizi di assistenza. Le indagini sono in corso per verificare eventuali responsabilità e irregolarità nell’uso dei fondi pubblici.