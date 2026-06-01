La Scala ha annunciato il cast per la stagione 2026-27, includendo una nuova interpretazione di Otello senza trucco e il ritorno di una regia firmata Zeffirelli. La scelta di affidare la parte principale a un regista noto per approcci innovativi ha suscitato discussioni tra addetti ai lavori. La direzione del teatro dovrà decidere come integrare elementi moderni con le rappresentazioni tradizionali per soddisfare diverse aspettative.

? Punti chiave Perché la scelta di Michieletto per l'Otello ha scatenato polemiche?. Come farà la Scala a bilanciare innovazione e tradizione classica?. Chi sostituirà Daniele Gatti sul podio del Piermarini?. Quali grandi interpreti mancheranno nella prossima stagione scaligera?.? In Breve Myung-Whun Chung debutta sul podio dopo l'uscita di scena di Daniele Gatti. La Bohème di Zeffirelli bilancia le regie moderne di Michieletto e Kosky. Kirill Petrenko e i Berliner Philharmoniker guidano la stagione sinfonica. Pianisti come Yuja Wang e Daniil Trifonov animano il comparto concertistico. Otello sarà bianco: la nuova stagione della Scala tra scismi e ricerca di equilibrio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scala 2026-27: tra Otello senza trucco e il ritorno di Zeffirelli

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