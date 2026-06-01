Scala 2026-27 | tra Otello senza trucco e il ritorno di Zeffirelli

Da ameve.eu 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Scala ha annunciato il cast per la stagione 2026-27, includendo una nuova interpretazione di Otello senza trucco e il ritorno di una regia firmata Zeffirelli. La scelta di affidare la parte principale a un regista noto per approcci innovativi ha suscitato discussioni tra addetti ai lavori. La direzione del teatro dovrà decidere come integrare elementi moderni con le rappresentazioni tradizionali per soddisfare diverse aspettative.

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