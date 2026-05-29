La stagione 2026 della Scala di Milano inizia con un nuovo allestimento di Otello. La produzione prevede un Otello interpretato da un artista non di origini africane, in contrasto con le rappresentazioni tradizionali. È la prima volta che si rappresenta un Otello con questa scelta. La direzione artistica ha annunciato che il personaggio non sarà interpretato con il colore della pelle usuale. La stagione comprende altri titoli del grande repertorio.

“È una stagione con titoli del grande repertorio, che implica una sfida come quella dell’interprete: sarà per la prima volta che si farà l’Otello che non sarà nero. L’ Otello non sarà dipinto di nero, questa è la cosa più importante, dopo da lì viene tutto il resto”. Così il sovrintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina, a margine della presentazione della stagione 20262027 del Teatro alla Scala aperta proprio dall’opera di Giuseppe Verdi tratta dal dramma di William Shakespeare. “Il fatto che non sia dipinto di nero -continua il sovrintendente- se leggiamo bene Boito e Verdi, ha poca importanza. La forza di questo personaggio è tale da trascendere il colore della pelle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Scala di Milano, stagione 2026 si apre con Otello: “Non sarà nero”

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