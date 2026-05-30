Il Teatro alla Scala aprirà la stagione 20262027 il 7 dicembre con l’opera Otello di Verdi, diretto dal maestro Myung-Whun Chung. La produzione si distingue per l’assenza di “blackface” e per l’approccio che sottolinea come la musica di Verdi vada oltre le differenze di colore della pelle. La scelta di rappresentare l’opera senza utilizzi controversi si inserisce in un dibattito più ampio sulla rappresentazione e il rispetto culturale negli spettacoli lirici.

Milano, 30 maggio 2026 – È la stagione più attesa dell’anno. Il Teatro alla Scala ha annunciato il cartellone 20262027 che s’inaugura il 7 dicembre con Otello di Verdi, sul podio Myung-Whun Chung. Il maestro sudcoreano, 73 anni, è alla sua prima stagione da direttore musicale, dopo il decennio di Riccardo Chailly. Chung racconta: “Ho diretto per la prima volta Otello 37 anni fa, mi chiedo cosa sia cambiato in me in questi decenni. Allora mi dicevo “forse è un po’ presto per dirigere quest’opera” oggi mi dico “è un po’ tardi, ho perso energia”. Una cosa è certa: in questi anni è cresciuto il mio amore per Verdi e per l’Italia”. Mondovisione . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alla Scala, un Otello senza “blackface”: si apre così l’era Myung-Whun Chung, “la forza di Verdi trascende il colore della pelle”

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