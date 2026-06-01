Savoia Emanuele Filiberto si lamenta della Repubblica | Celebra sé stessa con i valori della mia famiglia

Emanuele Filiberto critica la Repubblica, affermando che da ottant’anni si celebra come il superamento della Monarchia, ma allo stesso tempo attinge ai simboli e ai valori della Corona. Le sue parole sottolineano come, secondo lui, ci siano continui richiami alle radici monarchiche nel discorso pubblico e nelle rappresentazioni ufficiali. La dichiarazione si concentra sul contrasto tra la narrazione ufficiale e le pratiche che, a suo avviso, mantengono vivo il patrimonio monarchico.

“Da ottant’anni la Repubblica celebra sé stessa come il superamento definitivo della Monarchia. Eppure, con una regolarità che non smette di colpire, essa continua ad attingere alle sorgenti simboliche, ai valori e persino al vocabolario che furono della Corona”. Così Emanuele Filiberto di Savoia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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