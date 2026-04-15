Emanuele Filiberto di Savoia ha dichiarato di aver avuto incontri con il governo Meloni e con rappresentanti del Vaticano riguardo alla possibilità di riportare in Italia le salme di suo nonno e sua nonna, deceduti nel gennaio 2001 e sepolti con suo nonno in una località chiamata Altacomba. Ha aggiunto di aver ricevuto l’approvazione da entrambe le parti e ha menzionato la possibilità di un suo ritorno in politica.

“Ho parlato con il governo Meloni e anche con il Vaticano, sono tutti d’accordo nel concedere il rientro delle salme di mio nonno e mia nonna scomparsa il 27 gennaio 2001 e da allora sepolta con nonno ad Altacomba. L’ultima parola, al Quirinale”: a parlare al Corriere e Emanuele Filiberto di Savoia che confida in un imminente ritorno in patria di nonno Umberto II e nonna Maria José. Secondo Emanuele Filiberto, Umberto II dovrebbe riposare “ al Pantheon, con gli altri Savoia che han regnato. Mi rifiuto di pensare a qualsiasi altra opzione, e credo che il rientro vada nella direzione di una riappacificazione anche perché non penso si possa imputare il fascismo a mio nonno Umberto che anzi fu il primo a condannare l’infamia del Ventennio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho parlato con il governo Meloni e con il Vaticano, sono d’accordo nel concedere il rientro delle salme di mio nonno e mia nonna. Il ritorno in politica? Non lo escludo”: così Emanuele Filiberto di Savoia

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