Il club di calcio, passato dall’Eccellenza alla Serie B in quattro anni, ha conquistato la promozione dopo una lunga rincorsa. Il principe, tifoso e dirigente, ha commentato la vittoria con entusiasmo, sottolineando che la sua famiglia e la squadra si godranno ora una vacanza a Ibiza o Mykonos. La squadra ha affrontato numerosi sacrifici lungo il percorso, culminando in questa promozione storica.

Emanuele Filiberto ha festeggiato il ritorno del suo Savoia in C lasciandosi andare a un pianto liberatorio: "Mi sono commosso, non riuscivo a smettere. Erano lacrime di gioia. Ho seguito l’ultima partita di campionato contro la Sancataldese da Los Angeles, alle 5 del mattino tutti dormivano, io ero davanti allo schermo per sostenere la squadra. Al triplice fischio ho subito chiamato il presidente Nazario Matachione, i tifosi l’avevano già travolto". Il club di Torre Annunziata – guidato dal nipote dell’ultimo Re d’Italia - ha dominato il girone I di Serie D chiudendo in vetta alla classifica e conquistando la promozione tra i professionisti che mancava da 11 anni: "È stato un campionato avvincente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Emanuele Filiberto esulta col Savoia: "È la mia dinastia. Ora vogliamo la Serie B"

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