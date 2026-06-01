Nel campionato 2025-26, la squadra di Grosso ha mostrato alcuni giocatori con prestazioni notevoli e altri in difficoltà. Tra i migliori, tre giocatori hanno registrato le più alte fantamedie, mentre tre hanno ottenuto i punteggi più bassi. I top hanno contribuito significativamente alle vittorie della squadra, mentre i flop hanno inciso negativamente sulle prestazioni complessive. La classifica dei giocatori si basa sulle valutazioni delle loro performance sul campo durante le ultime partite.

Al secondo tentativo da allenatore in Serie A dopo la brevissima esperienza sulla panchina del Brescia con tre partite tra il novembre e il dicembre 2019, Fabio Grosso ha lasciato un impronta importante nel campionato italiano. Il suo Sassuolo ha raggiunto la salvezza con grande anticipo e con ottimi risultati, posizionandosi all'undicesimo posto con 49 punti. Il segreto dei successi dei neroverdi si trova nel tridente d'attacco formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté e da una stagione da protagonista del centrocampista Thorstvedt. Nel dettaglio, considerando il parametro della fantamedia, ecco i migliori e peggiori tre giocatori di movimento del Sassuolo al Fantacampionato Gazzetta 2025-26, con almeno 10 partite a voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sassuolo, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamediaPer la stagione 2025-26, il fantabilancio dell’Inter ha evidenziato i giocatori con le migliori e peggiori medie voto.

Pisa, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamediaNel campionato di Pisa, i giocatori con le migliori fantascore sono stati un centrocampista con una media di 7,2 e un attaccante con 6,8.

Temi più discussi: Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre; Parma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Cuesta lancia Mikolajewski, Grosso con Pinamonti; Napoli, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamedia; Sassuolo - Verona: 2-1 | Serie A - Risultati.

Sassuolo, fantabilancio 2025-26: i migliori e i peggiori per fantamediaTre top e tre flop: ecco i giocatori della squadra di Grosso che maggiormente si son fatti notare, in positivo e in negativo, nella stagione di Fantacampionato appena conclusa ... msn.com

Il pagellone del Sassuolo 2025-2026Arijanet MURIC 7. Un portiere che è stato una sicurezza. Arrivato a stagione cominciata, ha subito tolto il posto a Turati e ha dato sfoggio delle sue certezze. Pesano sul voto finale le incertezze, ... canalesassuolo.it