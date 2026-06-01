Sarri e il legame con la Sangiovannese | San Giovanni come Napoli e Lazio resterà per sempre nel mio cuore

L’ex allenatore ha dichiarato che il suo legame con la Sangiovannese è paragonabile a quello con Napoli e Lazio, sottolineando che l’esperienza in azzurro rimarrà per sempre nel suo cuore. La frase è stata pronunciata durante un evento a Arezzo, il 1° giugno 2026. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a dettagli specifici o contesti.

Arezzo, 01 giugno 2026 – «La Sangiovannese come Napoli e Lazio. L’esperienza in azzurro resterà per sempre nel mio cuore». Con queste parole Maurizio Sarri ha voluto ricordare con grande emozione il periodo trascorso sulla panchina della Sangiovannese, intervenendo ieri a un’iniziativa pubblica al Matassino. A oltre vent’anni da quell’esperienza, il legame tra l’allenatore e la città di San Giovanni Valdarno resta profondo e immutato. «L’esperienza che ho vissuto a San Giovanni è stata la più bella in assoluto della mia carriera insieme a quella del Napoli e della Lazio», ha aggiunto Sarri, sottolineando come il periodo in Valdarno abbia rappresentato una tappa fondamentale non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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