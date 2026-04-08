Gazzetta dello Sport | Krol | Napoli nel cuore Il mio calcio? Sempre all’attacco

Ruud Krol, ex calciatore e allenatore, ha recentemente espresso il suo affetto per il Napoli, sottolineando di portare nel cuore la squadra. Ha anche parlato del suo stile di gioco, definendolo sempre orientato all’attacco. La sua carriera, ricca di esperienze nel calcio, si caratterizza per questa costante attenzione all’offensiva e alla passione per il gioco. Krol continua a mantenere un legame forte con il mondo del calcio e con le sue origini.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ruud Krol non ha mai smesso di inseguire il pallone e il sole. Come racconta Guendalina Galdi sulla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore olandese, oggi 77enne, resta una figura iconica, legata indissolubilmente a Napoli e a un’idea di calcio offensiva e spettacolare. Guendalina Galdi, sulla Gazzetta dello Sport, restituisce il ritratto di un uomo che ancora oggi vive di ricordi azzurri: «Ogni volta che torno mi basta salire su un taxi per essere inondato da così tanti ricordi. I giovani mi dicono che sono stato un eroe per i loro padri». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: «Krol: “Napoli nel cuore. Il mio calcio? Sempre all’attacco”» Gazzetta dello Sport: “Napoli, tornano i Fab Four: Conte ritrova il cuore del centrocampo”Gazzetta dello Sport: “Napoli, tornano i Fab Four: Conte ritrova il cuore del centrocampo”"> Il Napoli ritrova il suo centro nevralgico e, con esso,... Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Sal Da Vinci: ‘Conte un guerriero, il Napoli è fede e amore. Per sempre sì può diventare un coro’” Argomenti più discussi: Gazzetta dello Sport: Krol: Napoli nel cuore. Il mio calcio? Sempre all’attacco; Gazzetta lancia Conte: sa come innervosire gli avversari, nessuno può stare tranquillo! Il Napoli è ripartito in un momento preciso; I Fab Four dopo 190 giorni hanno pilotato il Napoli nello spazio, come i quattro astronauti dell’Artemis II. Gazzetta dello Sport: «Krol: Napoli nel cuore. Il mio calcio? Sempre all’attacco»Ruud Krol non ha mai smesso di inseguire il pallone e il sole. Come racconta Guendalina Galdi sulla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore olandese, oggi 77enne, resta una figura iconica, legata ... napolipiu.com La prima pagina della Gazzetta di oggi: TUTTO DICE CONTE - facebook.com facebook La prima pagina della Gazzetta di oggi: TUTTO DICE CONTE Le notizie trib.al/cGNgwIi x.com