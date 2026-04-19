Maurizio Sarri ha dichiarato di avere un vincolo totale con la Lazio e ha messo fine alle voci sul suo possibile ritorno al Napoli. Le sue parole chiariscono che non ci sono possibilità di un suo impiego in azzurro in futuro. Le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi sono state respinte dal tecnico toscano, che ha confermato la sua attuale posizione con il club biancoceleste.

Le voci su un possibile ritorno di Maurizio Sarri alla guida del Napoli si sono placate dopo le dichiarazioni del tecnico toscano, il quale ha messo un punto fermo sulle indiscrezioni riguardanti un suo eventuale impiego azzurro. Il docente della Lazio ha infatti chiarito la propria posizione durante il confronto con i giornalisti al termine dell’ultima sfida disputata, respingendo con decisione l’ipotesi che possa concretizzarsi un suo rientro nella squadra partenopea. Il responso del tecnico e le garanzie contrattuali. La questione è stata sollevata in seguito alle congetture che vedono un possibile passaggio di Conte alla Nazionale, scenario che avrebbe lasciato libera la panchina del Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarri chiude il Napoli: “Il mio vincolo con la Lazio è totale

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