Un uomo di 52 anni è morto oggi nel pomeriggio a Saronno, lungo la Provinciale 31 bis. La moto su cui viaggiava è caduta, provocando il tragico incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.

Saronno (Varese), 1 giugno 2026 – Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno, a Saronno, dove un motociclista di 52 anni ha perso la vita lungo la Strada Provinciale 31 bis, al confine tra le province di Varese e Monza e Brianza. L'allarme è scattato poco dopo l'incidente, avvenuto in circostanze che sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni disponibili, il centauro sarebbe caduto dalla moto sulla quale stava viaggiando. L'impatto si è rivelato purtroppo fatale. Vani i soccorsi. Imponente la macchina dei soccorsi attivata dalla centrale operativa del 118. Sul posto sono stati inviati un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Milano, oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Tradate e agli agenti della Polizia Locale di Saronno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Saronno, cade dalla moto sulla Provinciale 31 bis: morto un uomo di 52 anni

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