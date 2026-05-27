Un uomo di 52 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio vicino a Porta Portese a Roma. La vittima si trovava su una moto quando si è scontrata violentemente con un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.

Ancora sangue sulle strade della Roma. Un motociclista italiano di 52 anni ha perso la vita nel pomeriggio in seguito a un violento incidente avvenuto nella zona di Porta Portese. Lo schianto si è verificato intorno alle 14 all’incrocio tra via Ettore Rolli e via Panfilo Castaldi. Lo scontro tra la moto e una Toyota Yaris. Secondo le prime ricostruzioni, nell’impatto sono rimaste coinvolte una Ktm 690 Enduro, guidata dalla vittima, e una Toyota Yaris condotta da una donna brasiliana di 32 anni. L’urto sarebbe stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Roma, violento schianto tra auto e moto: morto uomo di 52 anni

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