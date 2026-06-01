Sarajevo safari fronte d’Europa sui cecchini del weekend | in campo Eurojust la super ‘procura’ dell’Aia

Notizia in breve

Il 22 giugno, presso la sede di Eurojust all’Aia, si è svolta una riunione tra magistrati e investigatori di vari Paesi. Dopo l’incontro, si attende una possibile svolta nelle indagini sui cecchini che hanno colpito durante il weekend in Sarajevo. Non sono stati forniti dettagli sulle azioni successive o sui risultati emersi dall’incontro. La riunione ha coinvolto le autorità europee e ha rappresentato un passo importante nell’inchiesta in corso.