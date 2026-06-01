Sarajevo safari fronte d’Europa sui cecchini del weekend | in campo Eurojust la super ‘procura’ dell’Aia
Il 22 giugno, presso la sede di Eurojust all’Aia, si è svolta una riunione tra magistrati e investigatori di vari Paesi. Dopo l’incontro, si attende una possibile svolta nelle indagini sui cecchini che hanno colpito durante il weekend in Sarajevo. Non sono stati forniti dettagli sulle azioni successive o sui risultati emersi dall’incontro. La riunione ha coinvolto le autorità europee e ha rappresentato un passo importante nell’inchiesta in corso.
Milano – Il 22 giugno, dopo la riunione nella sede dell’Eurojust all’Aia con magistrati e investigatori dei Paesi coinvolti, potrebbe prendere una direzione più concreta l’ inchiesta sui cecchini del weekend. Italiani che trent’anni fa avrebbero pagato per unirsi alle milizie serbo-bosniache e sparare ai civili durante l’assedio di Sarajevo degli anni ’90. Un “gioco“ sadico, che dietro le quinte aveva un’organizzazione legata a criminali di guerra in grado di offrire trasferte nelle zone del conflitto in cambio di denaro (fino agli attuali 100mila euro), su cui il procuratore capo di Milano Marcello Viola, il pm Alessandro Gobbis e i carabinieri del Ros stanno cercando di fare luce, anche attraverso il raccordo con altri uffici giudiziari italiani ed europei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
I cecchini del weekend. L'inchiesta sui safari umani a Sarajevo
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