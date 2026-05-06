A Milano è stato presentato il film “Sarajevo Safari”, un documentario che racconta una vicenda legata a un evento di cronaca avvenuto durante un fine settimana. Il film ha portato all’attenzione un episodio che fino a quel momento era stato considerato una leggenda metropolitana, dando avvio a un’inchiesta ufficiale sui cecchini coinvolti. La pellicola si concentra sui dettagli di quella vicenda e sulle testimonianze raccolte.

Milano, 6 maggio 2026 – “Sarajevo Safari è un documentario dirompente: ha trasformato quella che sembrava una leggenda metropolitana in un fatto. La mia inchiesta è partita da lì”. Ezio Gavazzeni, autore del libro che racconta la storia de “I cecchini del weekend“ durante la guerra dei Balcani, sta accompagnando il film, che arriva per la prima la prima volta a Milano, proprio mentre la Procura indaga sul coinvolgimento di cittadini italiani e internazionali. Domani, giovedì 7 maggio, alle 19.30, sarà al Beltrade. Riavvolgiamo il nastro. “Degli occidentali andavano a ‘cecchinare’ a Sarajevo: l’informazione mi era arrivata negli anni Novanta, come ad altri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sarajevo Safari: a Milano il film dalla storia tormentata che ha “aperto” l’inchiesta sui cecchini del weekend

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