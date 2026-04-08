Mentre si allarga l’ inchiesta della Procura di Milano sui ‘ cecchini del weekend ‘, arriva anche al cinema ‘ Sarajevo Safari ‘, il documentario del 2022 del regista sloveno Miran Zupanic, che ha svelato una delle storie più malvagie degli ultimi decenni e ispirato indagini giornalistiche e giudiziarie. Storie che raccontano di cittadini internazionali, ricchi “turisti”, che avrebbero pagato ingenti somme di denaro per avere l’opportunità di sparare ai civili nell’assedio di Sarajevo, durante la sanguinosa guerra civile nei Balcani nei primi anni ‘90. Dopo la partecipazione al Pordenone Film Fest, il documentario sarà ora in sala dal 9. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 'Sarajevo Safari', al cinema il doc sui 'cecchini del weekend': il trailer

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Una serata che lascia il segno al Circolo Tre Rose Martedì 28 aprile – ore 21:00 Circolo Arci Tre Rose – Fiorenzuola d’Arda In programma la proiezione di “Sarajevo Safari”, un documentario intenso e necessario che riporta alla luce una pagina poco co - facebook.com facebook

«Una persona soprannominata “il Francese”, che organizzava i “safari umani” a Sarajevo tra il 1992 e il 1996, ha dichiarato che vi hanno partecipato 230 italiani e altrettanti cittadini di altri Paesi occidentali». Ezio Gavazzeni. #PresaDiretta x.com