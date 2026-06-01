Saracinesche italiane abbassate E i market stranieri invadono le città

Notizia in breve

Le saracinesche dei negozi italiani sono state abbassate, mentre i supermercati stranieri stanno aprendo punti vendita nelle città del centro-nord. Questa situazione ha portato a una trasformazione evidente nel paesaggio urbano, con molte attività commerciali italiane che hanno chiuso o ridotto le aperture. La presenza di catene straniere si sta espandendo, modificando la composizione commerciale delle aree centrali e periferiche. Le strade sono caratterizzate da una maggiore presenza di insegne di marchi esteri rispetto al passato.