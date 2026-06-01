Saracinesche italiane abbassate E i market stranieri invadono le città

Da iltempo.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le saracinesche dei negozi italiani sono state abbassate, mentre i supermercati stranieri stanno aprendo punti vendita nelle città del centro-nord. Questa situazione ha portato a una trasformazione evidente nel paesaggio urbano, con molte attività commerciali italiane che hanno chiuso o ridotto le aperture. La presenza di catene straniere si sta espandendo, modificando la composizione commerciale delle aree centrali e periferiche. Le strade sono caratterizzate da una maggiore presenza di insegne di marchi esteri rispetto al passato.

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Camminare per le vie delle città italiane, soprattutto in quelle del centronord, significa imbattersi in un paesaggio urbano completamente trasformato, quasi trasfigurato. Dove un tempo c'erano le drogherie gestite per generazioni dalla stessa famiglia, oggi spuntano minimarket etnici. Le boutique di abbigliamento hanno lasciato il posto a vetrine di paccottiglia cinese. I bar tradizionali cedono il passo a kebab e rosticcerie straniere. Pure gli sportelli bancari chiudono per lasciare il posto alle attività di money transfer. Non è solo una percezione soggettiva. I numeri raccontano un cambiamento strutturale del tessuto cittadino, intrecciato a un profondo mutamento demografico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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