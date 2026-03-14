Le regioni italiane preferite dai turisti stranieri | chi domina il mercato

Le regioni italiane più visitate dai turisti stranieri sono state identificate come le mete preferite nel panorama del turismo internazionale. Dati recenti mostrano che alcune zone d’Italia attraggono un numero maggiore di visitatori rispetto ad altre, consolidando la posizione del paese come destinazione di riferimento per i viaggi stranieri. Questi dati evidenziano la costante attrattività delle regioni italiane nel settore turistico globale.

Il turismo internazionale continua a rafforzare il ruolo dell’ Italia tra le principali destinazioni mondiali scelte dai turisti stranieri. I dati diffusi dall’Istat il 9 marzo 2026, e relativi al 2024, mostrano un settore in piena espansione, con numeri che segnano un nuovo record storico. Gli arrivi nelle strutture ricettive sono stati 139,6 milioni, mentre le presenze – cioè il numero complessivo di pernottamenti – hanno toccato quota 466,2 milioni. Il Paese è salito al secondo posto nell’Unione europea, superando la Francia. Ma il dato più interessante è che si tratta di un successo trainato quasi esclusivamente dalla componente estera. Quali sono le regioni italiane preferite dai turisti stranieri. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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