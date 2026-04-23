Milano Design Week le star con i loro beauty look invadono la città

Durante la Milano Design Week, molte celebrità si sono presentate con look curati e di tendenza, attirando l’attenzione dei media e dei passanti. Il Salone del Mobile 2026, evento principale della manifestazione, si svolge in diverse location della città e vede la partecipazione di artisti, influencer e personaggi noti del mondo dello spettacolo. La città si anima di eventi, sfilate e incontri, con un flusso continuo di visitatori provenienti da vari paesi.