Milano Design Week le star con i loro beauty look invadono la città
Durante la Milano Design Week, molte celebrità si sono presentate con look curati e di tendenza, attirando l’attenzione dei media e dei passanti. Il Salone del Mobile 2026, evento principale della manifestazione, si svolge in diverse location della città e vede la partecipazione di artisti, influencer e personaggi noti del mondo dello spettacolo. La città si anima di eventi, sfilate e incontri, con un flusso continuo di visitatori provenienti da vari paesi.
Sotto i riflettori internazionali, il Salone del Mobile 2026 accoglie star da tutto il mondo, che la trasformano in un appuntamento ad alto tasso di glamour.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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