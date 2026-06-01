Sarà una settimana decisiva per completare lo staff dorico Occhi anche sulla formazione

Questa settimana sarà cruciale per completare lo staff dorico. La società ha confermato Maurizi con un contratto triennale e ha mantenuto in carica il direttore sportivo e il team manager. Si attendono ulteriori sviluppi riguardanti la formazione del roster e eventuali novità in altre posizioni chiave. Non sono stati annunciati nuovi accordi, ma si prevedono decisioni in tempi rapidi per definire le prossime mosse.

Se la scorsa settimana ha fatto registrare importanti passaggi per la costruzione della prossima Ancona – la conferma di Maurizi con il triennale, la conferma anche del ds Gerilli e di Iossa nel ruolo di team manager – quella che entra potrebbe riservare altri importanti step. Nello staff di mister Maurizi, infatti, sono attese conferme di rilievo, vale a dire quella del suo assistente Emanuele Pesaresi come pure quella del responsabile area scouting Marco Gaeta che quest’anno dovrebbe ricoprire il ruolo di responsabile area tecnica, visto lo scivolamento laterale di Iossa da responsabile a team manager. Resta poi da mettere nero su bianco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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