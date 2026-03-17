Lo spacciatore licenziato in una settimana | non idoneo dopo il periodo di formazione
Un pusher coinvolto in un'operazione a Secondigliano è stato licenziato dopo una settimana di formazione, perché considerato non idoneo a svolgere il ruolo. La decisione è stata presa nel corso di un procedimento legale contro il gruppo che gestiva la piazza di spaccio. L'episodio è stato menzionato in un'ordinanza emessa nell'ambito delle indagini.
Nell'ordinanza contro il gruppo che gestiva una piazza di spaccio a Secondigliano anche un episodio curioso: un pusher, dopo un periodo di formazione, è stato mandato via perché ritenuto non all'altezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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