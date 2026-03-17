Lo spacciatore licenziato in una settimana | non idoneo dopo il periodo di formazione

Un pusher coinvolto in un'operazione a Secondigliano è stato licenziato dopo una settimana di formazione, perché considerato non idoneo a svolgere il ruolo. La decisione è stata presa nel corso di un procedimento legale contro il gruppo che gestiva la piazza di spaccio. L'episodio è stato menzionato in un'ordinanza emessa nell'ambito delle indagini.