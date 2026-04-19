Massese sfida decisiva a Perignano | tutti gli occhi sulla salvezza

Domani, domenica 20 aprile 2026, la squadra della Massese scenderà in campo contro il Fratres Perignano in una partita che può determinare il suo futuro in Eccellenza. La sfida si svolgerà sul campo degli avversari, e entrambe le squadre sono consapevoli dell’importanza di questo incontro per la classifica. La partita rappresenta un momento cruciale per la squadra della Massese, che cerca di evitare la retrocessione.

La Massese affronta domani, domenica 20 aprile 2026, una sfida decisiva sul campo del Fratres Perignano per tentare la salvezza in Eccellenza. I bianconeri, attualmente fermi a 30 punti in classifica includendo la penalizzazione subita, devono conquistare punti fondamentali in questa trasferta per allontanarsi dalle zone pericolose, in un contesto dove la lotta per rimanere nella categoria è estremamente accesa e ravvicinata tra diverse formazioni. L’ostacolo del Fratres Perignano e il peso della classifica. Il terreno di gioco su cui si misureranno i ragazzi di mister Pantera non è un campo qualunque. Il Perignano arriva a questa sfida con un punteggio di 44 punti, confermandosi una realtà solida e molto organizzata, capace di imporre ritmi elevati e intensità costante, specialmente quando gioca davanti al proprio pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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