Gorla Maggiore | 20 cantine italiane per un weekend di sapori e vino

A Gorla Maggiore si svolge un evento dedicato ai vini italiani, con la partecipazione di venti cantine. I visitatori possono usufruire di un kit per degustazioni senza limiti e trovare spazi dedicati ai bambini e al relax. La manifestazione si svolge durante un fine settimana e offre l’opportunità di esplorare diverse varietà di vino e servizi pensati per le famiglie.

? Cosa scoprirai Come funziona il kit per degustare i vini illimitatamente?. Dove si trovano le aree dedicate ai bambini e al relax?. Quanto costa approfittare della prevendenda per il kit degustazione?. Quali servizi pratici sono stati previsti per chi acquista bottiglie?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 11 e domenica 10 maggio ore 19 presso Area Seven.. Kit degustazione a 5 euro in prevendenda o 10 euro in loco.. Presenza di ristorante, bistrot, lounge bar e area giochi per famiglie.. Noleggio gratuito di carrelli per acquisti diretti presso l'Area Seven di Gorla Maggiore.. Sabato 9 maggio alle ore 11, l’Area Seven di Gorla Maggiore aprirà le porte alla prima edizione di Cantine in Festa, un evento enogastronomico che porterà in provincia di Varese oltre 20 aziende vinicole selezionate da tutta Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorla Maggiore: 20 cantine italiane per un weekend di sapori e vino Notizie correlate Torna la Notte Rossa Barbera: 20 piole, 20 cantine e 20 artisti per il "fuori salone" più amato di TorinoTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il rosso è... Gorla Maggiore: Zappamiglio sfida il quorum per salvare il futuro? Cosa sapere Pietro Zappamiglio si ricandida sindaco a Gorla Maggiore per le elezioni del 24-25 maggio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cantine in Festa 2026: a Gorla Maggiore degustazioni e cantine da tutta Italia; Cantine in Festa a Gorla Maggiore: il vino italiano protagonista del weekend; Primo Maggio al Parco dei Mughetti a Uboldo tra picnic e attività per bambini. Cantine in Festa a Gorla Maggiore: il vino italiano protagonista del weekendUn weekend interamente dedicato al vino italiano, alle degustazioni e alle eccellenze gastronomiche. Sabato 9 maggio dalle 11 alle 21 e domenica 10 maggio dalle 11 alle 19, l’Area Seven di Gorla Maggi ... laprovinciadivarese.it Cantine in Festa 2026: a Gorla Maggiore degustazioni e cantine da tutta ItaliaLa manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio vitivinicolo italiano attraverso un format aperto a esperti, appassionati e curiosi ... varesenews.it Due giorni tra calici, sapori e cantine da tutta Italia: arriva a Gorla Maggiore la prima edizione di Cantine in Festa. Sabato 9 e domenica 10 maggio l’Area Seven si trasforma in un grande viaggio nel gusto con oltre 20 aziende vinicole provenienti da diver - facebook.com facebook