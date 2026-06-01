Sapete cos’è questo?

Il gas esilarante, noto anche come protossido di azoto, si è diffuso tra giovani e adolescenti, che lo usano per i suoi effetti euforici. La sostanza viene inalata tramite bombole o siringhe, generando sensazioni di allegria e disinibizione. Tuttavia, ci sono stati casi di malori e complicazioni respiratorie legate all’uso eccessivo o improprio. Le autorità stanno monitorando la situazione e diffondendo avvisi sui pericoli.

Il gas esilarante si è diffuso tra giovani e adolescenti per i suoi effetti intensi, i rischi limitati e soprattutto perché è del tutto legale Nelle recenti inchieste che hanno indagato sulle feste organizzate a Milano per calciatori e altri clienti ricchi, in cui sono ipotizzati giri di prostituzione, è emerso l’uso sistematico di palloncini gonfiati con protossido d’azoto, il cosiddetto gas esilarante, che è stato spesso associato al mondo degli atleti professionisti. Ma negli ultimi anni il suo consumo ricreativo è molto aumentato specialmente tra i più giovani, che in certi contesti hanno iniziato a inalarlo in abbondanza e con grande disinvoltura. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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