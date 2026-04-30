30 aprile oggi rivive l’usanza di piantare il ‘Maggio’ Sapete cos’è?

Il 30 aprile si celebra ancora l’usanza di piantare il ‘Maggio’, una tradizione che si ripete da molti secoli tra Toscana e Umbria. Tra oggi e domani, in diverse località della regione, si svolgono eventi e rituali legati a questa tradizione, simbolo di buon auspicio e di speranza per i mesi a venire. La pratica coinvolge comunità di varie età e si inserisce nel calendario delle festività primaverili.

Firenze, 30 aprile 2026 – Tra oggi e domani si rinnovano tradizioni secolari tra la Toscana e l’Umbria per accogliere al meglio il mese di maggio oramai alle porte e la primavera. Una di queste è il Piantamaggio di Campi di Norcia, che si svolge nel primo pomeriggio di oggi. Il rito del Piantamaggio in Umbria In questa occasione gli anziani del paese, che hanno mandato avanti la tradizione per decenni, guidano i più giovani nei boschi vicini per scovare e tagliare un grande pioppo, il più adatto per la festa, che viene detto appunto il “ Maggio ”, che secondo la tradizione deve essere trasportato rigorosamente a spalla fino al centro del paese, dove viene issato e decorato di tutto punto, ad esempio con fiori e nastri colorati.🔗 Leggi su Lanazione.it

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