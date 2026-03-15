La notte del 15 marzo è dedicata alla Maratona Messier, un evento molto atteso dagli appassionati di astronomia. A Firenze e in altre località, gli astrofili si preparano a osservare e catalogare i vari oggetti celesti visibili in questa notte speciale. La Maratona Messier rappresenta un’occasione per apprezzare l’osservazione del cielo notturno e mettere alla prova le proprie competenze astronomiche.

Firenze, 15 marzo 2026 – Marzo porta con sé un altro appuntamento particolarmente importante per gli astrofili: questa notte è la data consigliata per coloro che vogliono cimentarsi nella Maratona Messier. Si tratta di un'impresa da compiere in una sola notte, nel corso della quale bisogna riuscire a osservare tutti i 110 corpi celesti, tra galassie, nebulose e ammassi stellari, contenuti nel primo catalogo di questo topo pubblicato da Charles Messier, astronomo francese del XVIII secolo. Chi era Charles Messier L’ astronomo francese del diciottesimo secolo, Charles Messier, era un cacciatore di comete. Ogni notte di cielo sereno la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 15 marzo, è la notte della Maratona Messier: sapete cos’è?

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