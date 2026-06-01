Lo smarrimento iniziale di fronte alla pagina bianca, che prende molti di quelli che scrivono, alle prese con San Carlo Acutis si fa più forte. Perché nessuno è all’altezza della santità e davvero non si sa da che parte iniziare: in qualsiasi modo la si metta è comunque un’operazione di riduzionismo, perché un santo non può stare in una pagina. Infatti quello che si legge sul santo adolescente, e per questo doppiamente esemplare – è morto a quindici anni felice di morire perché avrebbe raggiunto Gesù non lo restituisce nella sua interezza. Che è poi quella dello “scandalo della croce” descritto da San Paolo nella Lettera ai Corinzi, laddove spiega che per i greci e gli ebrei la croce è stoltezza, motivo di turbamento per la sua tragica umiltà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Santità, ovvero quella scandalosa sete di assoluto

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